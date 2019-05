Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wickede (ots)

Am Montag, gegen 16:48 Uhr befuhr eine 39-jährige Frau aus Wickede mit ihrem Pkw die Hauptstraße in Fahrtrichtung des Ortskerns. Aus bislang nicht geklärter Ursache kam sie nach links von ihrer Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Pkw im Gegenverkehr. Die 39-Jährige wurde leicht verletzt. Der Fahrer des entgegen kommenden Pkw, ein 60-jähriger Mann aus Soest, wurde ebenfalls leicht verletzt. Die Fahrerin des dritten Pkw, eine 28-jährige Frau aus Werl, wurde nicht verletzt. Der Pkw der 39-jährigen Frau wurde zwecks Untersuchung auf einen möglichen technischen Defekt sichergestellt und abgeschleppt. Die weiteren Pkw waren ebenfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 18500,- Euro. Während der Unfallaufnahme wurde die Hauptstraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. (we)

