Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Autotür geöffnet

Werl (ots)

Mit leichten Verletzungen kam ein 63-jähriger Radfahrer aus Werl bei einem Unfall am Montag, gegen 17.45 Uhr auf der Unnaer Straße in Werl davon. Der Radfahrer befuhr zuvor die Unnaer Straße in Richtung Innenstadt, als ein 38-jähriger Autofahrer aus Wickede, der am rechten Fahrbahnrand parkte, seine Autotür öffnete und hierbei den 63-Jährigen übersah. Dieser fuhr daraufhin in die Autotür und fiel zu Boden. (reh

