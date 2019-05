Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Werkzeuge aus Auto gestohlen

Werl (ots)

In der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen entwendete ein unbekannter Täter diverse Werkzeuge aus einem Firmenwagen in der Straße Taubenpöthen. Um in den Wagen zu gelangen wirkte er auf das Schloss der Heckklappe ein. Zum Diebesgut gehören unter anderen ein Akkuschrauber und Akkubohrschrauber von Makita, eine Schlagbohrmaschine von Bosch und ein Trennschleifer von Würth. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell