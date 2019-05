Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Korrekturmeldung: Erwitte - Lüftungsanlage im Schweinestall ausgeschaltet

Erwitte (ots)

Korrekturmeldung: Erwitte - Lüftungsanlage im Schweinestall ausgeschaltet Der Tatzeitraum muss korrigiert werden. Es heißt nun richtig: In der Nacht von Samstag auf Sonntag, um 1.19 Uhr erhielt ein Landwirt aus Bad Westernkotten einen Alarm auf sein Handy. Hierdurch wurde er darüber informiert, dass die Lüftungsanlage in seinem Schweinestall mit 550 Tieren deaktiviert worden war. Er begab sich in die Stallungen und konnte die Ventilatoren für die Lüftung sofort wieder anschalten. Tiere kamen hierbei nicht zu schaden. Der Landwirt geht davon aus, dass ein unbekannter Täter die Lüftungsschalter manuell ausgeschaltet haben muss. Sowohl an den Eingangstüren als auch an den Fenstern konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Es wird vermutet, dass der Täter durch die Zugangstüren die Stallungen wieder verließ. Diese Tür war bei Tatentdeckung nur angelehnt, jedoch von der Schließung her in der "verschlossenen" Stellung. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

