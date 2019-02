Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen: Polizei sucht Zeugen !

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen in der Rathausstraße abgestellten Audi A 4 beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer vermutlich beim Vorbeifahren und richtete Sachschaden von 2.500 Euro an. Ohne sich allerdings um eine Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der Verursacher, so dass die Polizei nun wegen Unfallflucht ermittelt. Abgestellt hatte der Geschädigte seinen Wagen am Dienstagabend gegen 20 Uhr in Höhe des Anwesens Nr. 20 und musste am Folgetag die Beschädigungen feststellen.

Zeugen, die Hinweise zum Flüchtigen geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell