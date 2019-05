Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Zu spät gebremst

Erwitte (ots)

Ein 30-jähriger Autofahrer aus Erwitte befuhr am Montag, gegen 17 Uhr, die Erwitter Straße (B55) aus Richtung Lippstadt kommend in Richtung Erwitte. Als die dortige Ampel Rotlicht zeigte hielt er seinen Wagen an. Ein 50-jähriger Lippstädter erkannte dies mit seinem Wagen zu spät und fuhr dem Erwitter hinten auf. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Erwitter leicht. Er wollte sich selbständig zu einem Arzt begeben. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden an den Fahrzeugen in Höhe von zirka 13.000 Euro. (reh)

