Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Langfinger erwischt

Geseke (ots)

Am Sonntag, kurz vor 20 Uhr, bemerkte eine aufmerksame Zeugin zwei Jugendliche, die sich in Störmede auf der Langen Straße im Bereich eines Supermarktes aufhielten. Da sich einer der jungen Männer bereits in einem Außenkäfig für Getränke und Leergut befand, verständigte sie die Polizei. Der Jugendlichen in dem "Getränkekäfig" reichte dem zweiten Jugendlichen vor der Box volle Getränkeflaschen an. Anschließend entfernten sich die beiden mit zwei Fahrrädern in Richtung Geseke. Aufgrund der Personenbeschreibung konnten die Fahrräder und die beiden 17-jährigen Geseker an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Nach anfänglichen Leugnen gaben beide den Diebstahl zu. Teile des Diebesgutes konnten versteckt in ihrem Zimmern und auch vor dem Getränkekäfig am Tatort aufgefunden werden. Zu den beiden mitgeführten Fahrrädern machen sie unglaubwürdige Angaben, so dass die Kriminalpolizei nun ermittelt, woher die beiden Fahrräder stammen könnten. Es handelt sich um ein grau/blaues Mountainbike von Cube und ein weißes Mountainbike. Zeugen, die Angaben zu den mitgeführten Fahrrädern machen können, haben die Möglichkeit die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 zu informieren. (reh)

