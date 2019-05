Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Fußgängerin schwer verletzt

Soest (ots)

Am Dienstag, gegen 08:25 Uhr befuhr eine 57-jährige Frau aus Salzkotten mit ihrem Pkw den Opmünder Weg von der Bundesstraße 475 kommend in Fahrtrichtung Riga-Ring. Etwa in Höhe der Einmündung Opmünder Weg / Münsterweg befindet sich eine Bushaltestelle. An dieser Haltestelle hielt zur Unfallzeit ein Bus. Nach bisherigen Erkenntnissen stieg eine 25-jährige Soesterin aus dem Bus aus. Die Frau wollte hinter dem Bus den Opmünder Weg überqueren. Dabei übersah die 25-Jährige den Pkw der Frau aus Salzkotten. Durch den Zusammenstoß wurde die 25-Jährige schwer verletzt und mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2500,- Euro. Während der Unfallaufnahme wurde der Opmünder Weg gesperrt. (we)

