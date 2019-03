Polizei Gütersloh

POL-GT: Twingo erheblich beschädigt - Unfallflucht geklärt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (JF) - Ein bis dahin unbekannter Fahrer eines Betonmischers beschädigte am Mittwochmittag (06.03., 13.30 - 14.30 Uhr) einen Am Bahndamm geparkten Renault Twingo erheblich an der linken Seite des Fahrzeugs. Die Fahrerseite wurde dabei eingedellt und über die ganze Länge beschädigt; der Sachschaden liegt bei mehreren Tausend Euro.

Im Anschluss an den Zusammenstoß hielt der Fahrer des Betonmischers, der den Unfall bemerkt haben muss, zunächst an und bog danach auf eine Baustelle ab.

Ein aufmerksamer Zeuge, der Arbeiten auf der Baustelle verrichtete, hörte einen lauten Knall und konnte den Betonmischer beobachten.

Ermittlungen führten aufgrund der Zeugenaussagen zu einem 63-jährigen Mann aus Salzkotten, gegen den ein Strafverfahren eingeleitet wurden.

