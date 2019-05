Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Durch offenes Fenster eingestiegen

Lippstadt (ots)

Ein zum Lüften offen gelassenes Fenster ermöglichte es einem unbekannten Täter in das Schlafzimmer einer Lippstädterin in der Straße Sonnenau zu gelangen. Aus dem Zimmer entwendete er dann am Dienstag, in der Zeit zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr Schmuck und Bargeld. Die Bewohnerin und ihr Ehemann hielten sich während der Tatzeit in ihrer Wohnung auf, hatten jedoch die Schlafzimmertür geschlossen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

