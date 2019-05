Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Pedelec-Fahrerin beim Abbiegen nicht bemerkt

Lippstadt (ots)

Eine 26-jährige Lippstädter Pedelec-Fahrerin wurde am Dienstagabend, nach einem Unfall auf der Overhagener Straße / Von-Hoerde-Straße, zur weiteren Untersuchung verletzt in das katholische Krankenhaus gebracht. Sie befuhr zuvor, gegen 21.10 Uhr, den Radweg auf dem Overhagener Weg aus Richtung Erwitter Straße kommend in Richtung Stirper Straße. Ein 28-jähriger Autofahrer aus Lippstadt kam mit seinem Wagen aus der Gegenrichtung und wollte nach links, in die Von-Hoerde-Straße abbiegen. Hierbei übersah er die entgegenkommende Radfahrerin. Diese konnte ihrerseits nicht mehr schnell genug bremsen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von zirka 550 Euro. (reh)

