POL-HA: Unbekannte Frau klaut Smartphone und Bargeld aus Kinderwagen

Hagen (ots) - Am Dienstag beobachtete ein 30-jähriger Ladendetektiv um 12.30 Uhr eine Frau, die sich zu einem Kinderwagen in einem Supermarkt auf der Elberfelder Straße begab. Die Frau nahm ein weißes Samsung S 8 und einen Bargeldbetrag in unbekannter Stückelung aus einer am Kinderwagen hängenden Tasche. Dann entfernte sie sich in unbekannte Richtung. Der Ladendetektiv ging zunächst davon aus, dass es sich bei der Unbekannten um die Eigentümerin des Kinderwagens handelte. Kurz darauf erschien jedoch die tatsächliche Eigentümerin und bemerkte, dass ihr Handy und ein Bargeldbetrag verschwunden waren. Die Diebin kann wie folgt beschrieben werden: Die Frau ist ca. 155 bis 160 cm groß. Sie trägt schwarze, schulterlange Haare und hat braune Augen. Zur Tatzeit war die Diebin mit einem grünen Hemd ohne Ärmel und einer blauen Jeans bekleidet. Sie führte an der linken Hand eine schwarze Lederhandtasche mit sich. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

