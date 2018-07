POL-HA: Motorradfahrerin in Hagen-Helfe bei Unfall verletzt

Hagen (ots) - Am Dienstag, 03.07.2018, kam es zu einem Unfall in Helfe. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr gegen 12:35 Uhr eine 21-jährige Hagenerin auf ihrer Kawasaki die Pappelstraße in Richtung Helfer Straße. Auf Höhe der Straße Am Bügel kam es dann zum Unfall. Eine 18-Jährige fuhr mit ihrem VW in die Pappelstraße ein. Die Motorradfahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr in die Motorhaube des Autos. Sie stürzte und verletzte sich so sehr, dass sie später in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Passanten leisteten zuvor erste Hilfe. Die Polizisten nahmen vor Ort den Unfall auf. Die Feuerwehr streute die auslaufenden Flüssigkeiten ab. Es entstand ein Gesamtschaden von zirka 1.500 Euro. Das Verkehrskommissariat ermittelt jetzt, wie es zum Unfall kam.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Sebastian Hirschberg

Telefon: 02331/986 15 12

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell