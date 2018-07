POL-HA: Randalierer tritt gegen BMW - In Gewahrsam genommen

Hagen (ots) - Am Dienstag, 03.07.2018, kam es zu einer Sachbeschädigung in der Bergstraße. Dort beobachtete ein 29-jähriger Hagener gegen 12:30 Uhr einen Mann (30). Dieser trat mehrfach und schreiend auf einen geparktes Auto ein. In der Tür des 5er BMW war kurz darauf eine deutliche Delle zu erkennen. Wenig später lief der Randalierer brüllend hinter einer Frau her, welche in einen Hauseingang fliehen konnte. Der Zeuge rief die Polizei und hielt den 30-Jährigen bis zum Eintreffen der Beamten fest. Der Störenfried war mit über zwei Promille stark alkoholisiert. Zur Verhinderungen weiterer Straftat nahm ihn die Streifenwagenbesatzung in Gewahrsam. Er muss jetzt mit einer Anzeige rechnen. Am BMW entstand ein Schaden von zirka 1.000 Euro.

