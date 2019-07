Polizei Eschwege

POL-ESW: Mittarbeiter des Bauhofs angegriffen

Eschwege (ots)

Um 07:26 Uhr wurde heute Morgen die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs Witzenhausen von einer maskierten Frau angegriffen. Die Mitarbeiter des Bauhofs waren zu diesem Zeitpunkt "An der Schlagd" in Witzenhausen bei Arbeiten mit Büsche- und Heckenschnitt beschäftigt, als die 55-Jährige mit "Febreze bewaffnet" einen Mitarbeiter in die Augen sprühte. Ein Zeuge, der helfend eingriff und versuchte die offensichtlich verwirrte Frau festzuhalten, wurde durch Bisse ebenfalls verletzt. Die alarmierte Funkstreife der Polizei in Witzenhausen konnte die Frau festnehmen. Beim Transport im Streifenwagen, randalierte diese weiter, wodurch auch der Streifenwagen verunreinigt wurde. Die (gesundheitlichen) Gesamtumstände der 55-Jährigen machten eine Einweisung in das ZPP nach Eschwege unumgänglich. Zusätzlich wurde noch ein dort parkender Pkw leicht beschädigt.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell