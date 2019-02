Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Handy-Nutzer fährt Schlangenlinien vor der Polizei in Bruchh.-Vilsen - Zwei Unfallgegner beschuldigen sich in Barnstorf gegenseitig ---

Bruchhausen-Vilsen - Schlangenlinien vor den Augen der Polizei

Dass die Nutzung eines Handys am Steuer mehr als nur leichtsinnig ist, bewies gestern ein 47-jähriger BMW-Fahrer aus Bruchhausen-Vilsen. Der Mann fuhr am Nachmittag in einer sehr auffälligen Fahrweise auf der L 330 vor einem Streifenwagen der Polizei. Der 47-Jährige überfuhr dabei nicht nur mehrfach die Mittellinie, sondern wechselte auch auffallend oft die Geschwindigkeiten. Zudem nahm er die Anhaltesignale der Beamten anfangs gar nicht wahr. Anzeichen, welche sonst bei Autofahrern auffallen, die unter erheblichen Alkoholeinfluss stehen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle gab der 47-Jährige dann zu, durch sein Handy abgelenkt worden zu sein. Die Polizei warnt an dieser Stelle noch einmal vor der Nutzung des Handys am Steuer. Zum einen haben Fahrzeugführer mit einem empfindlichen Bußgeld und Punkten im Fahreignungsregister in Flensburg zu rechnen haben, wenn sie mit dem Handy am Steuer erwischt werden. Zum anderen werden andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Selbst ein Blick auf das Handy genügt, um die Gefahren des Straßenverkehrs nicht rechtzeitig wahrzunehmen und entsprechend reagieren zu können. Sekunden, die das Leben verändern können. Aus diesem Grund rät die Polizei dazu, das Handy außerhalb der Reichweite im Auto aufzubewahren. So gerät der Fahrzeugführer gar nicht erst in die Versuchung, das Handy in die Hand zu nehmen und freut sich nach Beendigung der Fahrt darüber, seine Nachrichten in aller Ruhe beantworten zu können.

Asendorf - Verkehrsunfall

Dienstagmittag gegen 13 Ihr ereignete sich auf der Alten Heerstraße (B 6) ein Auffahrunfall zwischen zwei Autos. Ein 33-jähriger Ford-Fahrer aus Martfeld und eine 44-jährige Ford-Fahrerin aus Bruchhausen-Vilsen befuhren die B 6 in Richtung Asendorf. Unmittelbar hinter dem Ortschild Asendorf wollte der Martfelder nach links abbiegen, musste jedoch aufgrund anderer Fahrzeuge anhalten. Dies übersah die 44-Jährige und fuhr auf den Ford auf. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 13 000 Euro. Der 33-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Bassum - Auffahrunfall

Ein weiterer Auffahrunfall ereignete sich gestern Nachmittag gegen 16:50 Uhr auf der Bremer Straße (B 61). Eine 69-jährige Hyundai-Fahrerin aus Bassum und ein 55-jähriger VW-Fahrer aus Syke befuhren in dieser Reihenfolge die B 61. Beide beabsichtigten auf die B 51 einzubiegen. Die 69-Jährige verringerte dabei im Kurvenbereich des Beschleunigungssteifens der B 51 ihre Geschwindigkeit. Dies erkannte der 55-Jährige zu spät und fuhr auf den Hyundai auf. An den Autos entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 7 000 Euro.

Sulingen - Verkehrsunfall

Leicht verletzt wurde heute Morgen eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Sulingen. Gegen 08:30 Uhr beabsichtigte ein 66-jähriger Mann mit seinem Pkw Mercedes Benz von der Bassumer Straße nach rechts auf die Lange Straße abzubiegen. Hierbei übersah der Fahrer aus Wagenfeld eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte 32-jährige Frau mit ihrem Fahrrad. Die Frau aus Sulingen verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht und wurde vor Ort in einem Rettungswagen behandelt. Am Pkw, sowie am Fahrrad entstand augenscheinlich kein Schaden.

Barnstorf - Unfallgegner nicht einig

Am heutigen frühen Morgen gegen 06:20 Uhr kollidierten auf der Schlingstraße ( B 51 ) in Höhe der Einmündung Kampstraße zwei sich begegnende Lkw miteinander. Es kam zu einer Berührung beider Außenspiegel. Beide Fahrer beschuldigen sich gegenseitig, gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen zu haben. Der Gesamtschaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter 05442 / 802900 zu melden.

