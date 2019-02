Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Barnstorf - Radfahrerin von Lkw überfahren und getötet

Diepholz (ots)

Bei einem tragischen Unfall am heutigen Abend gegen 20.20 Uhr wurde in Barnstorf eine 69-jährige Radfahrerin aus Barnstorf getötet. Die Radfahrerin befuhr den Fuß- und Radweg an der Osnabrücker Straße aus Richtung Diepholz in Richtung Ortsmitte. Kurz vor der Einmündung Walsener Straße fuhr sie aus noch unerklärlichen Gründen unvermittelt vom Radweg auf die Fahrbahn. Ein in gleicher Richtung fahrender Lkw konnte nicht mehr ausweichen und überfuhr die Radfahrerin. Für die 69-Jährige kam jede Hilfe zu spät, sie wurde unmittelbar beim Überfahren getötet. Der Lkw-Fahrer aus Wallenhorst stand unter Schock und wurde durch einen Ersatzfahrer abgelöst. Für die Unfallaufnahme und ersten Ermittlungen der Polizei musste die B 51 bis ca. 23.00 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Rückfragen bitte erst am 20.02. ab 08.00 Uhr

Thomas Gissing

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell