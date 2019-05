Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Jugendliche steckten Papier in Brand...

Koblenz (ots)

Am Sonntagabend gegen 19:50 Uhr wurde die Feuerwehr und die Polizeiinspektion Koblenz 1 darüber informiert, dass es in einem Müllcontainer in der Koblenzer Beatusstraße brennt. Tatsächlich gab es in einem Müllcontainer auf dem Lehrerparkplatz der Carl-Benz-Schule einen kleinen Brand. Eine Zeugin berichtete von mehreren Jugendlichen, die das Papier im Container anzündeten und wegliefen. Am Container entstand durch das Feuer kein Sachschaden. Die Jugendlichen konnten nicht mehr angetroffen werden.

