Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Polizeieinsatz nach häuslicher Gewalt

Osnabrück (ots)

In einem Mehrfamilienhaus an der Wilhelm-Kelch-Straße kam es in der Nacht zu Sonntag zu einer häuslichen Gewalt und einer anschließenden Bedrohung durch einen 55-jährigen Mann. Seine 46 Jahre alte Lebensgefährtin alarmierte die Polizei, die mit zahlreichen Streifenwagen das Haus aufsuchte. In der Zwischenzeit hatte sich der polizeibekannte Mann in einer Wohnung zurückgezogen. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich in der Wohnung eine Waffe befindet, wurden die Bewohner des Hauses evakuiert und weitere Spezialeinsatzkräfte zur Unterstützung angefordert. Der 55-Jährige konnte schließlich am frühen Morgen festgenommen und zur Wache gebracht werden. Er stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss und wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen zu der Bedrohung dauern an.

