Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Eltern tot aufgefunden - Ergebnisse nach weiteren Untersuchungen

Recklinghausen (ots)

Die am Freitag, 16.08.2019, gegen 14.00 Uhr, tot in ihrer Wohnung in Bottrop auf der Hans-Sachs-Straße aufgefundenen Personen wurden heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen im Institut für Rechtsmedizin der Universität Essen obduziert. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist für den Tod beider Bottroper keine dritte Person verantwortlich. Es ist von einem tragischen Familiendrama auszugehen. Zur abschließenden Feststellung der Todesursache hat die Staatsanwaltschaft Essen toxikologische Untersuchungen in Auftrag gegeben.

Für die Staatsanwaltschaft Essen Schweers-Nassif, Staatsanwältin

Für das Polizeipräsidium Recklinghausen Finkeldey, EKHK

