Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Auf dem Parkplatz des Movie Park Deutschland an der Warner Allee fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs am Montag, in der Zeit von 13 bis 19.30 Uhr, einen geparkten VW Golf an und flüchtete. am Golf entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Dorsten

Montag, in der Zeit von 18.20 bis 19.45 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs im Parkhaus auf dem Westwall einen geparkten weißen Opel Karl an. Dabei entstand 2.000 Euro Sachschaden am Opel. Der Verursacher flüchtete.

Auf der Sandstraße fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs in der Zeit von Samstag, 18.30 Uhr bis Montag, 7.30 Uhr, einen geparkten roten Audi Q5 an und flüchtete. Am Audi entstand 1.500 Euro Sachschaden.

Am Samstag, in der Zeit von 15 bis 16 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht auf der Erler Straße. Auf einem dortigen Parkplatz fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs einen geparkten schwarzen BMW X1 an. Dabei wurde die hintere Stoßstange rechtsseitig beschädigt. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Der Verursacher flüchtete.

Datteln

In der Zeit von Samstag, 12 Uhr bis Montag, 14.40 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Böckenheckstraße, in Höhe der Hausnummer 47, eine Steinmauer an. Dabei entstand 3.000 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Recklinghausen

Montag, in der Zeit von 8 bis 11.45 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht auf der Nordseestraße. Hier fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs einen geparkten roten Hyundai i30 an und beschädigt dabei die Fahrzeugfront. Der entstandene Schaden wir auf 1.000 Euro geschätzt. Der Verursacher flüchtete.

Marl

Auf dem Parkplatz der LWL-Klinik an der Halterner Straße fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs am Montag, in der Zeit von 13 bis 16 Uhr, einen geparkten blauen Skoda Octavia an. Der Verursacher flüchtete, trotzdem ein Schaden in Höhe von 1.500 Euro entstanden war.

Hinweise erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate in Gladbeck (für die Städte Dorsten, Marl und Bottrop) und Herten (für die Städte Recklinghausen und Datteln) unter Tel. 0800/2361 111.

