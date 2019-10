Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unbekannter beschädigt schwarzen Pkw und flüchtet

Osnabrück (ots)

In der Triftstraße, in Höhe der Hausnummer 19, ereignete sich am Montagmorgen eine Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß zwischen 08.20 und 09.30 Uhr gegen einen ordnungsgemäß abgestellten, schwarzen BMW und beschädigte den Pkw an der vorderen Stoßstange. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den angerichteten Schaden von geschätzten 1500 Euro zu kümmern. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, sich unter der Rufnummer 0541/327-2215 zu melden.

