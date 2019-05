Polizei Duisburg

POL-DU: Großenbaum: Bus bremst stark - Junge leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

Am Montagmorgen (20. Mai, 7:45 Uhr) musste auf der Großenbaumer Allee in Höhe "Am Dickerhorst" ein Busfahrer (48) stark bremsen. Dadurch zerbrach eine Trennscheibe. An den Scherben verletzte sich ein zehnjähriger Junge. Er wurde mit leichten Schnittverletzungen behandelt. Der 48-Jährige Busfahrer wollten ersten Erkenntnissen zufolge einen vorausfahrenden Müllwagen überholen. Gleichzeitig hatte sich die Skoda-Fahrerin (18) entschieden, ebenfalls zu überholen. Um eine Kollision zu vermeiden, machte der Busfahrer eine Vollbremsung. (stb)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell