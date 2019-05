Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel/Huckingen/Rumeln-Kaldenhausen: Mülltonnen, Äste und Holzverschlag angezündet

Duisburg (ots)

Im Stadtgebiet hat es am Samstag (18. Mai, 2:15 bis 22:40 Uhr) an unterschiedlichen Stellen gebrannt. Zeugen hatten jeweils die Feuerwehr verständigt, die schnell die Brände löschen konnte. Niemand wurde verletzt. In allen drei Fällen sucht die Kripo Zeugen.

So haben Unbekannte am frühen Samstagmorgen (2:15 Uhr) an der Meister-Arentz-Straße insgesamt vier Mülltonnen in Brand gesteckt. Das Feuer beschädigte auch das Fenster eines Wohnhauses. Nach bisherigen Erkenntnissen beträgt der Sachschaden mindestens 4.000 Euro.

Abgeschnittenes Astwerk hat am Samstagabend (21:20 Uhr) auf dem Gelände des alten Güterbahnhofes gebrannt. Auch hier hatten Zeugen einen Notruf abgesetzt und die etwa zwei Meter hohen Flammen gemeldet. Die Ursache des Brandes blieb unklar.

Das gilt auch für den Brand eines Holzverschlages in einem Gewächshaus "Am Westrich": Auch hier hatten Zeugen gegen 22:40 Uhr die bis zu eineinhalb Meter hohen Flammen bemerkt und die Rettungskräfte gerufen.

Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen an einem der drei Tatorte beobachtet? Die Kripo bittet um Hinweise. Zeugen wenden sich bitte telefonisch an das KK 11 unter 0203 280-0. (stb)

