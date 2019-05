Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Mofa in Brand geraten

Duisburg (ots)

Zeugen haben am frühen Sonntagabend (19. Mai, 19:05 Uhr) bemerkt, wie eine Frau im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses an der Borussiastraße einen Lappen angezündet und dann in Richtung eines Mofas geworfen hat. Das Zweirad geriet in Brand und wurde vom Nutzer gelöscht. Verletzt wurde niemand. Hintergrund der vorsätzlichen Brandstiftung könnten Beziehungsstreitigkeiten zwischen einer 27 Jahre alten Frau und dem 33-jährigen Nutzer des Mofas sein. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. (stb)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell