POL-DU: Buchholz: Winfried L. vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Duisburg (ots)

Die Duisburger Polizei bittet um Hinweise: Seit Sonntag (19. Mai, 8.30 Uhr) wird Winfried L. vermisst. Der 80-Jährige verließ das Seniorenzentrum in Buchholz, um eine Runde um die Regattabahn zu joggen. Winfried L. leidet unter Demenz. Er benötigt keine lebensnotwendigen Medikamente. Der Senior ist ausgesprochen gut zu Fuß, eher extrovertiert und gesellig. Es ist nicht auszuschließen, dass er Bus und Bahn benutzt. Winfried L. ist 1,77 Meter groß, hat eine normale Statur und trägt einen lichten, dunkelgrauen Haarkranz. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er unrasiert. Er hat nicht professionell gestochene Tätowierungen auf beiden Handrücken, Handinnenflächen und auf den Fingern. Der Duisburger trägt einen Silberring am rechten Mittelfinger und war zur Tatzeit mit einer dunkelblauen Jeans, dunklen Trainingsjacke, Turnschuhen, dunkelblauen Wollmütze mit der Aufschrift MEGA bekleidet. Er hat ein Portemonnaie und einen Ausweis bei sich.

Wer hat Winfried L. gesehen? Hinweise bitte an die Polizei Duisburg (KK 12) unter 0203 280-0, außerhalb der Bürodienstzeiten an den Notruf oder an jede andere Polizeidienststelle. (stb)

