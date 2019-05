Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Unter Drogeneinfluss unterwegs

Vreden (ots)

Drogen im Blut und Drogen an Bord: eine Kombination mit einigen Folgen für die beiden Insassen eines Wagens, den die Polizei am Mittwochabend in Vreden kontrolliert hat. Ein 25 Jahre alter Autofahrer hatte die Grenze aus den Niederlanden kommend überquert, als ihn die Beamten auf der Winterswyker Straße anhielten. Dabei stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Marihuana stand: Ein Test schlug positiv an auf den Cannabis-Wirkstoff THC. Darüber hinaus entdeckten die Polizisten Marihuana im Handschuhfach. Ein Arzt entnahm dem Fahrer eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige gegen den Fahrer ebenso wie gegen seinen 28-jährigen Beifahrer: Er hatte eingeräumt, in den Niederlanden Marihuana erworben zu haben.

