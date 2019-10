Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Unfallflucht mit weißem Fahrzeug

Bramsche (ots)

An der Einmündung Mainstraße/Lutterdamm ereignete sich am Samstagmittag eine Unfallflucht. Eine 57 Jahre alte Autofahrerin wollte gegen 13.50 Uhr von der Mainstraße nach links auf den Lutterdamm abbiegen und musste verkehrsbedingt warten. Zur gleichen Zeit bog ein Unbekannter vom Lutterdamm nach links in die Mainstraße ab. Dabei stieß er mit seinem weißen Kastenwagen/Transporter gegen den grauen VW Tiguan der 57-Jährigen. Anschließend entfernte sich der Mann, ohne sich um den verursachten Schaden von ca. 1000 Euro zu kümmern. Der Flüchtige war ca. 40 bis 45 Jahre alt und hatte helle Haare. Die Polizei in Bramsche bittet Zeugen des Unfalls, aber auch den Verursacher, sich unter der Telefonnummer 05461/915300 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell