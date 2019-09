Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall durch nicht angepasste Geschwindigkeit

Wallmenroth (ots)

Am Samstag, 07.09.2019, 09:30 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 62 zwischen Betzdorf und Wallmenroth ein Verkehrsunfall mit 4000 Euro Sachschaden, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Ein 56 jähriger Fahrer eines PKW befuhr die Bundesstraße in Richtung Wallmenroth und kam in einer Linkskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrspur, das Fahrzeug drehte sich um die eigene Achse und kollidierte mit den dort befindlichen Schutzplanken. Glücklicherweise befand sich zu diesem Zeitpunkt kein Fahrzeug im Gegenverkehr, so dass es bei einem Sachschaden von 4000 Euro und einem unverletzten Fahrzeugführer blieb.

