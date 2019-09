Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall - Sachschaden

Wallmenroth (ots)

Am Samstag, 07.09.2019, 13:25 Uhr befuhr eine 21 jähriger PKW-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug die Bundesstraße 62 in Richtung Wallmenroth. In einer Linkskurve geriet sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Schutzplanken. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten technische Veränderungen an dem unfallbeteiligten Fahrzeug fest, die nicht den gesetzlichen Vorschriften entsprachen und (mit) unfallursächlich gewesen sein dürften. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

