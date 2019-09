Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Zweiradfahrer an zwei Kreiseln wegen Ölspur gestürzt - beide leicht verletzt

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Wegen einer durch einen bislang Unbekannten verursachten Ölspur stürzten am Donnerstag gegen 6.15 Uhr am Kreisel Am Schwimmbad/ L 723 bzw. Schwetzinger/Walldorfer Straße zwei Zweiradfahrer und zogen sich leichte Verletzungen zu. Zunächst stürzte der 40 Jahre alte Fahrer eines Rollers, im weiteren Verlauf ein 56-jähriger Fahrer eines Pedelec. Der 56-Jährige musste zur Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Schwetzingen eingeliefert werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich an beiden Fahrzeugen auf ca. 1.000 Euro. Während der etwa zweistündigen Reinigungsarbeiten durch eine Spezialfirma wurden die Gefahrenstellen durch die Polizei abgesichert. Die Unfallermittlungen dauern derzeit noch an.

