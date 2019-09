Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Jungbusch: Ford erheblich beschädigt und geflüchtet - Wer hat den Unfall beobachtet?

Mannheim (ots)

In der Seilerstraße/Ecke Neckarvorlandstraße touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer in der Zeit von Dienstag bis Donnerstag, 14:30 Uhr, einen geparkten Ford und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Am PKW wurden der linke Außenspiegel sowie die beiden Türen der Fahrerseite beschädigt. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel.: 0621/1258-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell