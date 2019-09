Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach: Opel Corsa beschädigt - Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen in der Berliner Straße in Höhe des Anwesens Nr. 2 abgestellten weißen Opel Corsa beschädigte in der Zeit zwischen Mittwochabend, 21.30 Uhr und Donnerstagmittag, 13.30 Uhr ein bislang unbekannter Autofahrer.

Der Geschädigte, der nun einen Schaden von rund 1.000 Euro zu regeln hat, erstattete Anzeige beim Polizeirevier Eberbach. Eine Notiz vom Verursacher fand der Eberbacher nicht vor. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, Kontakt mit den Beamten unter Tel.: 06271/92100 aufzunehmen.

