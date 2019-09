Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen: Zwei Verletzte bei Unfall auf der K 4167

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 14-Jähriger war am Donnerstagmittag mit seinem Mountainbike auf der K 4167 in Richtung Rettigheim unterwegs und wollte nach links in einen Feldweg abbiegen, ohne dies jedoch - nach bisherigem Kenntnisstand - durch Handzeichen frühzeitig anzukündigen. Der nachfolgende 59-jährige Honda-Fahrer überholte den Radfahrer, wobei beide in der Folge stürzten und sich verletzten. Ob es zu einer Berührung der beiden Zweiräder kam, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Der 59-Jährige kam zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus; der Vater des Jungen kam vor Ort und kümmerte sich weiter.

Die nicht mehr fahrbereite Honda transportierte ein Abschleppunternehmen ab.

Schaden entstand in Höhe von mehreren hundert Euro. Nach Abschluss der Ermittlungen wird eine Anzeige vorgelegt.

