Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall mit zwei Lkw auf der BAB 5 - Fahrer eingeklemmt - zwei Fahrspuren gesperrt - Pressemitteilung Nr. 1

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagmorgen um 10.38 Uhr kam es auf der A 5 zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Autobahnkreuz Walldorf zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Lkw. Dabei wurde ein Fahrer im Führerhaus eingeklemmt. Während der Landung eines Rettungshubschraubers musste die Autobahn in Richtung Frankfurt um 10.51 Uhr voll gesperrt werden. Einige Minuten später wurde der linke der drei Fahrstreifen wieder frei gegeben. Es hat sich bereits ein Rückstau über die AS Kronau hinaus gebildet.

