Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Betrunkene 20-jährige E-Scooter-Fahrerin fährt Fußgängerin um - 75-jährige Frau schwer verletzt

Mannheim (ots)

Betrunken und unter Drogeneinfluss hat eine 20-jährige E-Scooter-Fahrerin bei einem Unfall am Mittwoch um 11.25 Uhr in der Fressgasse eine 75-jährige Fußgängerin schwer verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte die E-Scooter-Fahrerin bei der Fahrt in Richtung Jungbusch an der Kreuzung Breite Straße das Rotlicht der Ampel missachtet und dabei die querende Fußgängerin erfasst. Die Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Bei der Unfallaufnahme wurde bei der 20-Jährigen Alkoholgeruch bemerkt, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Bei ihrer Durchsuchung wurde eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Auf der Polizeidienststelle wurde von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Die weiteren Ermittlungen hat die Verkehrspolizei übernommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell