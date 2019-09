Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Beim Abbiegen Fahrradfahrer übersehen

Mannheim (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es in der Straße Friedrichsplatz zu einem Verkehrsunfall, wobei ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde.

Ein 46-jähriger Fahrer eines Dacia wollte um 08:45 Uhr nach rechts in die Elisabethstraße abbiegen. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Radfahrer der in geradeaus fuhr. Der 20-jährige Radler stürzte bei dem Zusammenstoß auf den Boden und wurde am Kopf verletzt.

Der junge Mann kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand am Auto des Unfallverursachers und am Fahrrad Sachschaden von insgesamt knapp 2.000 Euro.

