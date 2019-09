Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Autofahrerin stieß beim Abbiegen mit 10-jährigem Radfahrer zusammen - Junge wird verletzt in Klinik gebracht

Heidelberg (ots)

Eine 31-jährige Seat-Fahrerin stieß am Mittwoch, gegen 13:50 Uhr, in der Peterstaler Straße mit einem 10-jährigen Radfahrer zusammen. Die Autofahrerin war in Richtung "Hirtenaue" unterwegs und wollte nach links auf den Parkplatz einer Schule abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Radfahrer, der die Peterstaler Straße in Richtung "In der Neckarhelle" befuhr. Der Junge wurde samt Fahrrad gegen die Beifahrerseite des PKW geschleudert und stürzte danach zu Boden. Er zog sich bei dem Sturz Prellungen zu und musste nach einer Erstversorgung vor Ort in eine Klinik gebracht werden, wo er ambulant behandelt wurde. Das Zweirad sowie der Seat wurden beschädigt. Der Sachschaden wird auf über 1.500 Euro geschätzt.

