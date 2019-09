Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall mit drei Beteiligten - Eine Person leicht verletzt

Wiesloch (ots)

Auf der L723 ereignete sich am Mittwochabend, gegen 18:20 Uhr, ein Auffahrunfall mit einer verletzten Person. Ein 40-jähriger VW-Passat-Fahrer war von Walldorf kommend in Richtung Rauenberg unterwegs. Kurz nach der Ausfahrt in Richtung Frauenweiler fuhr er auf den verkehrsbedingt stehenden VW Golf einer 24-Jährigen auf, welcher wiederum auf den BMW eines 41-Jährigen geschoben wurde. Die Golf-Fahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Alle drei PKW wurden beschädigt, die beiden VWs sogar so sehr, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Sie mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell