Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Sexuelle Belästigung und exhibitionistische Handlungen

Lippe (ots)

Am frühen Freitagabend, gegen 18:00 Uhr, wurde in der Hans-Hinrichs Straße eine 20-jährige Detmolderin, durch einen ihr unbekannten Mann, aus einem Pkw heraus angesprochen und sexuell belästigt. Anschließend nahm der Fremde eindeutige Handlungen an sich vor.

Zeugen zu diesen Geschehen sind gebeten, sich an das Kriminalkommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231/609-0 zu wenden.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell