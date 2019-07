Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Neuer Wachleiter in Blomberg - Einladung für Medienvertreter (Erinnerung).

Am Montag, den 15. Juli 2019, stellt Landrat und Behördenleiter Dr. Axel Lehmann im Beisein von Polizeidirektor Jürgen Siebel (Leiter der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz) den neuen Leiter der Polizeiwache Blomberg vor. Medienvertreter sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Wir würden uns freuen, wenn Sie den neuen Wachleiter unserer lippischen Bevölkerung in Wort und Bild vorstellen würden. Beginn ist um 16:30 Uhr im Dienstleistungszentrum Blomberg, Bahnhofstraße 35-37. Wir bitten um kurze Mitteilung über Ihre Teilnahme an die Pressestelle.

