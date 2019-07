Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Radfahrerin schwer verletzt.

Lippe (ots)

Die Unachtsamkeit einer 66-jährigen Autofahrerin führte am Donnerstag zum Zusammenstoß mit einer 50-jährigen Radfahrerin. Diese verletzte sich schwer und musste zur stationären Behandlung in ein Klinikum gefahren werden. Gegen 15:50 Uhr beabsichtigte die 66-Jährige mit ihrem Mitsubishi aus einer Grundstücksausfahrt auf die Lemgoer Straße einzubiegen. Beim Überqueren des kombinierten Rad-/Gehweges übersah sie die Radfahrerin, die dort in Richtung der Ostwestfalenstraße unterwegs war. Die Radfahrerin stürzte und zog sich dabei die Verletzungen zu.

