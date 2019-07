Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallflucht in Römerberg 04.07.2019, 11:30- 11:45 Uhr

Römerberg (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am 04.07.2019 im Zeitraum zwischen 11:30 Uhr und 11:45 Uhr in der Viehtriftstraße in Römerberg. Die Geschädigte parkte ihren Mercedes entlang des Fahrbahnrandes und verließ für ca.15 Minuten die Örtlichkeit. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass die hintere rechte Fahrzeugtür eingedellt und zerkratzt war. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

