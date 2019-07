Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfallflucht unter Alkohol (02-0507)

Speyer (ots)

05.07.2019, 03:30 Uhr

Eine 36jährige VW-Fahrerin fuhr gegen einen in der Albert-Schweitzer-Straße geparkten Pkw Citroen und verursachte dabei leichten Sachschaden an diesem (ca. 100EUR). Dem durch den Unfall Geschädigten fiel im Gespräch mit der Unfallverursacherin auf, dass diese alkoholisiert war. Als sich die Fahrerin dann im weiteren Verlauf zu Fuß an ihre umliegende Wohnanschrift begab, ohne dem Geschädigten ihre Personalien anzugeben, verständigte der Citroen-Halter die Polizei. Diese konnte die Fahrerin an ihrer Wohnanschrift antreffen. Einen Atemalkoholtest beatmete diese mit 1,48 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt.

