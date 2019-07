Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Diebstahl von Werkzeug aus einem Firmenfahrzeug

Lippe (ots)

Unbekannte brachen am Freitagmorgen in der Volkwinstr. einen Firmenwagen auf und entwendeten diverse Schneidwerkzeuge im Wert von 1600 Euro. Hinweise hierzu bitte an das Kriminalkommissariat Detmold. Telefonnummer 05231/609-0

