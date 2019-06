Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Fahren unter Einfluss von berauschenden Mitteln in Bockhorn - Fahrzeugführer war in Besitz von Cannabis, Beamte beschlagnahmen das Betäubungsmittel

Wilhelmshaven (ots)

bockhorn. Am Dienstagabend, 11.06.2019, hielt eine Funkstreifenwagenbesatzung gegen 20.05 Uhr in der Vareler Straße ein Fahrzeug an. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 23-jähriger Fahrzeugführer aus Bockhorn unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, so dass er für eine erforderliche Blutentnahme zur Dienststelle nach Varel verbracht wurde.

Außerdem fanden die Beamten im Handschuhfachs des Fahrzeugs auch noch eine geringfügige Menge an THC. Gegen den 23-Jährigen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet und das Betäubungsmittel beschlagnahmt.

