Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl von Blumenkästen in Jever

Wilhelmshaven (ots)

jever. Die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Leipziger Straße stellte am Dienstagmorgen, 11.06.2019, den Verlust von zwei bepflanzten Blumenkästen inklusive fest, die an einem Treppengeländer vor ihrer Haustür angebracht waren. Der Diebstahl muss sich in der Nacht zum Dienstag ereignet haben. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 04461/9211-0 zu melden.

