Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Auffahrunfallunfall in Wilhelmshaven - zwei Pkw-Insassen leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Montagmittag, 10.06.2019, kam es in der Gökerstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 28-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw VW die Gökerstraße in Richtung Stadtnorden und fuhr in Höhe Peterstraße auf das vor ihr an der Lichtzeichensignalanlage anfahrende Fahrzeug, einen Pkw Nissan auf, in dem ein 62-Jähriger (Fahrer) und eine 64-Jährige (Beifahrerin) saßen. An beiden Fahrzeugen entstanden geringe Sachschäden, beide Insassen im Pkw Nissan wurden leicht verletzt.

