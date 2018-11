POL-MK: Berechtigter stört Täter bei Wohnungs-Einbruch

Iserlohn-Letmathe (ots) - Am 20.11.2018 wurde ein Täter durch die Geschädigten auf frischer Tat bei einem Einbruch in der Winkelgasse gestört, als sie nach Hause kamen. Der Täter hatte sich Zugang zum Haus über die Terrassentür verschafft und wurde bei Tatbegehung im Schlafzimmer gestört und flüchtete unerkannt. Es entstand Sachschaden. Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern und/oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei in Letmathe (Tel.: 50290) entgegen.

