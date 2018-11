POL-LIP: Bad Salzuflen - Schötmar. Keine Beute.

Lippe (ots) - Zwischen Samstagmittag und Dienstagmorgen ist ein bislang unbekannter Täter ein Bekleidungsgeschäft in einem Gebäudekomplex an der Otto-Hahn-Straße angegangen. Nach Lage der Dinge hatte sich der Unbekannte zwar den Zugang verschafft, war aber nicht in das Geschäft eingedrungen. Möglicherweise wurde er gestört und verließ die Örtlichkeit fluchtartig. Hinweise in diesem Fall nimmt das KK Bad Salzuflen unter 05222 / 98180 entgegen.

